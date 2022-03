Il Movimento “Autonomi e Partite Iva” scende in campo a Taranto

“Il Movimento “Autonomi e Partite Iva” (Api) lancia la sfida per costruire a Taranto una coalizione centrista che, alle prossime elezioni comunali, si presenterà con un proprio candidato Sindaco.

Giovanni Calò, commissario cittadino di Taranto del Movimento, ha annunciato che: “La nostra lista “Autonomi e Partite Iva” è quasi completa, come quelle di altri movimenti civici tarantini che alle prossime elezioni correranno insieme a noi costituendo una nuova coalizione”.

Giovanni Calò ha infatti spiegato che: “Vogliamo dare una valida alternativa a tutti i tarantini, e sono tanti, che non si riconoscono nei due schieramenti in campo, centrodestra e centrosinistra, e nei loro candidati sindaco”.

Questa coalizione rappresenterà nel Consiglio comunale soprattutto, ma non solo, le esigenze e le aspettative di quel ceto medio che negli ultimi anni è impoverito, come gli imprenditori, gli autonomi e le partite Iva, ma anche gli insegnanti e gli impiegati, costretti a subire una assurda pressione fiscale, ora aggravata dagli aumenti del carburante e delle bollette che si ripercuoteranno sui prezzi di tutti i beni di consumo.

Candidato Sindaco a Taranto sarà il presidente nazionale del Movimento “Autonomi e Partite Iva”, il Sen. Eugenio Filograna, che ha accettato l’invito a scendere in campo rivoltogli dai referenti territoriali, il commissario regionale Cristina Surico e il commissario provinciale Andrea Tieso, per far diventare Taranto un autentico “laboratorio” politico.

Regista dell’operazione è il commissario nazionale, il martinese Antonio Pepe, che ha annunciato che “Autonomi e Partite Iva” ha avviato contatti anche negli altri Comuni jonici in cui si voterà in primavera, tra questi sicuramente Martina Franca, per individuare un progetto nuovo di città: se il confronto non porterà risultati concreti, il Movimento è pronto a presentare alle elezioni una propria lista anche in queste realtà.”

Nota del commissario nazionale Movimento Autonomi e Partite Iva, Antonio Pepe

