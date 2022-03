Formazione forestale, al via il corso dedicato alle imprese boschive di Puglia

Oltre 350 aziende coinvolte l’8, il 9 e l’11 marzo nelle foreste Mercadante e Umbra

La Regione Puglia investe nella formazione forestale, offrendo agli operatori del settore una tre giorni sul campo all’interno dei Cantieri Forestali Dimostrativi di Mercadante e della foresta Umbra. Sono, difatti, tre le giornate organizzate dal Dipartimento regionale Agricoltura in collaborazione l’Agenzia regionale per le attività irrigue e forestali (Arif): martedì 8 e mercoledì 9 marzo nella foresta demaniale di Mercadante, in agro di Cassano delle Murge (BA) e il giorno 11 marzo nella foresta Umbra, in agro di Vico del Gargano (FG).

Nel corso della prima giornata formativa di martedì 8 marzo, alle ore 8.30, è previsto il saluto dell’assessore regionale all’Agricoltura, Donato Pentassuglia, insieme, tra gli altri, al comandante generale dei Carabinieri forestali, Antonio Danilo Mostacchi, al dirigente della Sezione Gestione sostenibile e tutela delle risorse forestali, Domenico Campanile, il presidente Parco dell’Alta Murgia, Francesco Tarantini, e il direttore di Arif, Francesco Ferraro.

“Abbiamo coinvolto, grazie al supporto tecnico e operativo di Arif – commenta l’assessore Pentassuglia -, oltre 350 imprese boschive che assisteranno, all’interno dei cantieri forestali, a cinque stazioni formative, tenute da qualificati istruttori forestali, su diverse importanti tematiche quali l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuali nei lavori boschivi e le tecniche di esbosco e di abbattimento.

Ho da sempre fortemente sostenuto la necessità di supportare e sostenere, come Regione, azioni di formazione mirate per il sistema forestale e agricolo, strategia che considero vincente per la crescita delle nostre imprese. Ringrazio gli operatori dell’Arif, gli esperti coinvolti, come anche il sistema universitario regionale e di ricerca, i cui contributi sono indispensabili anche per la messa a punto di politiche e azioni in favore del nostro sistema imprenditoriale e finalizzate allo sviluppo del sistema agro forestale”.

