RSU 2022, ufficializzata la lista della Cisl FP al Comune di Taranto

La Cisl FP Taranto Brindisi ha presentato la sua lista per l’elezione della RSU al Comune di Taranto che è composta da Fabio Ligonzo, Fabiana Cassone, Giovanna Deflorio, Francesco Fanelli, Anna Pia Lisi, Tarcisio Longobardi, Rita Pignatelli, Gianluca Scialpi, Tiziano Scialpi, Carmela Stomeo, Daniele Tinelli e Maria Rosaria Tribbia.

Lavoratori e lavoratrici dei servizi pubblici che ci mettono la faccia per davvero, con consapevolezza e orgoglio per quello che fanno tutti i giorni: rispondere ai bisogni dei cittadini, trovare soluzioni ai problemi, far funzionare meglio i servizi alle comunità.

I dipendenti comunali potranno esprimere due preferenze, votando due delegati della lista Cisl FP.

La Cisl FP Taranto Brindisi ricorda che l’RSU è un organismo, presente nei luoghi di lavoro a rappresentanza dei diritti di tutte le lavoratrici e di tutti i lavoratori, formato da almeno tre membri eletti. Tutti hanno diritto di candidatura e di voto, anche coloro i quali non risultano iscritti ad alcuna sigla sindacale.

Le donne e gli uomini eletti, rappresentano le necessità delle lavoratrici e dei lavoratori e controllano l’applicazione dei Contratti Collettivi di riferimento. Rimangono in carica per 3 anni, al termine dei quali decadono automaticamente in vista di nuove elezioni.

Hanno diritto al voto:

– tutti i dipendenti a tempo indeterminato in forza all’amministrazione alla data delle elezioni, titolari di posto nella stessa amministrazione;

– tutti i dipendenti in forza alla data delle elezioni presso l’amministrazione anche se non titolari di posto nella amministrazione stessa (ad esempio: personale utilizzato, personale temporaneamente assegnato, personale in comando presso l’amministrazione, personale fuori ruolo da altre amministrazione pubbliche anche di diverso comparto)

– tutti i dipendenti a tempo determinato (anche temporanei) in forza all’amministrazione alla data delle elezioni.

