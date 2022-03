Massimo Battista (Una città per cambiare – Taranto) su indagini Sanità

“È di ieri la notizia che la Procura di Bari ha chiuso le indagini nei confronti del capo di gabinetto della Regione Puglia, Claudio Stefanazzi e di Elio Sannicandro, commissario straordinario dell’Asset Puglia, in merito agli appalti relativi alla costruzione del nuovo ospedale San Cataldo. L’accusa è di false attestazioni in gara d’appalto.

Ricordiamo che Elio Sannicandro, accusato in concorso con Stefanazzi di falso ideologico, è il referente unico per i prossimi Giochi del Mediterraneo, fidatissimo del Governatore Michele Emiliano che, attraverso di lui, potrà tenere il controllo sull’evento e sulle risorse finanziarie che saranno investite per realizzare strutture sportive necessarie o ristrutturare quelle esistenti, sia a Taranto che nelle altre province in cui si terranno i Giochi.

Questo sarà il modus operandi nei prossimi anni? Cosa pensa il candidato Sindaco Melucci del Pd? Vogliamo davvero riconsegnare la città a chi amministra le finanze pubbliche sulla base di simili presupposti?”

Massimo Battista candidato Sindaco (Una città per cambiare – Taranto, Periferie al centro, Taranto città normale)

