Incidente mortale sulla statale 580 Laterza-Ginosa

E’ di due vittime il bilancio dell’incidente stradale verificatosi ieri sulla statale 580 Laterza-Ginosa, nel tarantino. Si tratta di Fabio Lippolis, 29enne originario di Ginosa e di Annalisa Guida, 27enne di Laterza. La coppia viaggiava a bordo di una Mini Cooper che, per cause da accertare, si è scontrata con una Seat Ibiza, il cui conducente è ricoverato al SS. Annunziata di Taranto. Sul luogo della tragedia, i sanitari del 118, i Vigili del fuoco, la Polizia Locale di Laterza e i carabinieri. Il traffico è stato interrotto per alcune ore.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati

Commenta l'articolo: