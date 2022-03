National Chamber Orchestra di Kiev bloccata in Italia

Sabato 12 marzo alle 20.00, chiesa Sant’Antonio di Padova a Taranto. Raccolta fondi promossa da OMG e Confindustria. Si lavora in queste ore per assicurare un secondo concerto a Matera. «Sosteniamo questi amici musicisti ucraini anche grazie alla disponibilità di Confindustria Taranto e del suo neo presidente, Salvatore Toma», dichiara Piero Romano, direttore artistico dell’Orchestra Magna Grecia. Particolare ringraziamento rivolto al parroco, don Carmine Agresta

Sabato 12 marzo alle 20.00, nella chiesa di Sant’Antonio di Padova di Taranto, concerto della National Chamber Orchestra Kyiv Soloists, la formazione orchestrale ucraina bloccata in Italia in seguito ai gravi fatti bellici esplosi in questi giorni nel loro Paese. L’invito ufficiale alla formazione musicale ucraina è stato rivolto dall’Orchestra della Magna Grecia e da Confindustria Taranto.

I diciotto musicisti, bloccati in Italia, privi di risorse economiche, intendono rientrare nel loro Paese, per raggiungere proprie famiglie isolate da qualsiasi tipo di comunicazione. Nel frattempo, gli stessi artisti hanno urgenza di continuare a suonare per sostenersi economicamente, in quanto al momento i circuiti bancari ucraini risultano essere bloccati per qualsiasi tipo di operazione.

La guerra, come noto, porta con sé tante storie umane di miseria, povertà, disperazione, distacco. Una di queste storie riguarda, appunto, la National Chamber Orchestra Kyiv Soloists, in tournée in Italia al momento dello scoppio del conflitto e dell’invasione russa in Ucraina.

«Tra le tante storie legate alla guerra – spiega Piero Romano, direttore artistico dell’Orchestra Magna Grecia – questa situazione la sentiamo particolarmente affine alla nostra sensibilità; vogliamo sostenere questi amici musicisti ucraini, organizzando per loro un concerto, potendo contare sulla disponibilità di Confindustria Taranto e del suo neo presidente, Salvatore Toma, che ha immediatamente affiancato l’Orchestra Magna Grecia a sostegno di questa causa.

In occasione del concerto che si svolgerà a Taranto intendiamo organizzare una raccolta di fondi confidando sulla generosità di pubblico, sponsor e altri imprenditori, ciò per consentire ai musicisti ucraini di superare l’emergenza contingente e poter tornare in Ucraina a riabbracciare le famiglie e a difendere la loro libertà; un particolare ringraziamento al parroco della chiesa di Sant’Antonio di Padova, don Carmine Agresta, per aver manifestato immediata disponibilità ad ospitare l’evento».

Il concerto della National Chamber Orchestra Kyiv Soloists, solista Francesco Di Rosa, si svolgerà sabato 12 marzo alle 20.00 nella chiesa di Sant’Antonio di Padova, in via Duca degli Abruzzi 110 a Taranto. In queste ore l’Orchestra della Magna Grecia si sta attivando per organizzare un secondo concerto a Matera con lo stesso scopo solidale.

Ingresso libero, con possibili donazioni il giorno del concerto, attraverso il sito www.omgucraina.it o mediante bonifico sul seguente IBAN: IT 31 K 05387 15802 000043054647

L’Orchestra Magna Grecia, naturalmente, fornirà ampia informazione comunicando nella massima trasparenza le cifre raccolte e versate all’agenzia che segue e coordina le attività artistiche della orchestra ucraina.

Info, Taranto: Orchestra Magna Grecia: via Giovinazzi 28 (3929199935), via Tirrenia 4 (099.7304422). Sito: orchestramagnagrecia.it

Info Matera: Orchestra della Magna Grecia, via De Viti De Marco 13 – Matera (Tel. 0835.1973420, 392.9199743). Sito: orchestramagnagrecia.it

