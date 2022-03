Movimento Sportivo aderisce alla Grande Alleanza per Taranto

Walter Musillo: “Si pensa ai grandi eventi, ma nel frattempo gli atleti tarantini crescono o si allenano altrove”

“Nessuno è contrario ai grandi eventi, ma la nuova stagione della vita amministrativa di Taranto dovrà tener conto anche delle necessità quotidiane dei suoi cittadini. Tra queste la possibilità di praticare uno sport e di mantenere un corretto stile di vita, dando la giusta importanza alle discipline sportive all’interno delle scuole di ogni ordine e grado e fornendo strumenti adeguati alle società o associazioni che da tempo si prodigano in questo settore, svolgendo anche un importante ruolo sociale”.

A dichiararlo è il candidato sindaco della “Grande Alleanza per Taranto”, Walter Musillo che annuncia anche l’adesione al suo progetto politico della lista “Movimento Sportivo”, composta da personalità del panorama sportivo locale, tra cui personal trainer, atleti di ogni disciplina e addetti ai lavori come medici, fisioterapisti, preparatori e nutrizionisti sportivi.

“Attualmente l’ossimoro è tra quello che si narra e quello che è. I XX Giochi del Mediterraneo che si dovrebbero tenersi a Taranto nel 2026, gestiti totalmente da Bari con l’agenzia regionale Asset, e con alcune importanti finali, come quella di calcio, da disputare a Lecce, necessitano ancora di 200milioni di euro che il Governo non avrebbe ancora assicurato. Nel frattempo – dice Walter Musillo – quello che è ha il nome e i volti di tanti campioni tarantini costretti, anche dopo questo mandato amministrativo, ad allenarsi altrove. Accade per il nuoto, per l’atletica leggera, per il calcio dilettantistico o per il rugby da poco approdato a Torricella”.

“Migrano in altre sedi anche importanti e blasonati società sportive – continua Musillo – e la pratica di avvicinamento agli sport nella fascia dei più piccoli appare una chimera persino nella “Capitale di Mare” che invece sulle discipline sportive legate all’acqua avrebbe dovuto investire, molto di più che in un SailGp”.

“Molto spesso – dice il professor Pierluigi Borgia, referente della lista “Movimento per lo sport”, che preannuncia la stesura di un programma dettagliato sul tema – lo sport viene strumentalizzato nelle campagne elettorali e poi viene dimenticato. Vogliamo riappropriarci delle aree sportive che la città e l’intera provincia di Taranto offrono e che purtroppo vengono valorizzate”.

