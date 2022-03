Mazzariello (Taranto Popolare): “Noi riferimento per i centristi. Melucci unico candidato credibile”

Michele Mazzariello toglie i veli su Taranto Popolare. Il presidente del neonato movimento politico, che sostiene la candidatura di Rinaldo Melucci a sindaco della Città di Taranto, commenta l’adesione di Ippolito, Capuzzimati, Calabrese, Basile e Stasolla. “Taranto Popolare continua a crescere in vista della prossima tornata elettorale – ha attaccato Mazzariello – , e lo fa incrementando la qualità degli elementi che la rappresentano. Sono lieto di poter annunciare l’ingresso all’interno della nostra realtà di Egidio Ippolito, Milena Capuzzimati, Cosimo Calabrese, Silvana Basile e Giuseppe Stasolla.

Ippolito è l’ex presidente cittadino di Crispiano di Puglia Popolare, mentre Capuzzimati ha occupato il ruolo di responsabile provinciale per le pari opportunità. Anche Calabrese proviene dalla medesima area, dove ha coordinato il settore sociale mentre Silvana Basile ha sviluppato competenze nella gestione del comparto delle quote rosa. Giuseppe Stasolla non ha bisogno di presentazioni, vanta un curriculum politico importante avendo ricoperto anche l’incarico di consigliere provinciale.

Parliamo di figure di assoluto spessore politico e morale che hanno scelto di sposare i valori su cui poggia Taranto Popolare, aderendo al nostro movimento. Non li definirei nuovi ingressi, potremmo quasi parlare di un ritorno a casa perché tutti, alla luce della scelta di Puglia Popolare di appoggiare il candidato sindaco scelto dal Centrodestra, hanno optato per mantenere la propria identità politica entrando a far parte di quello che vuole essere un punto di riferimento per i centristi.

Queste scelte non fanno altro che rinvigorire un progetto che oggi, come mai prima si dimostra particolarmente solido ed attrattivo scegliendo di collocarsi esattamente al centro di uno scacchiere sociale all’interno nel quale vogliamo portare i valori di una politica sana.

Taranto popolare è una realtà giovane, nata solo pochi mesi fa dall’idea di alcuni fuoriusciti di Puglia Popolare tra i quali anche il sottoscritto, composta da gente capace di comprendere le necessità dei cittadini stessi. Nelle prossime settimane – ha concluso Mazzariello -, ci presenteremo alla città, snocciolando il nostro programma, prestando massima attenzione alle richieste che giungono dal territorio. Saremo presenti sul campo, senza chiuderci nelle stanze del potere perché crediamo che la politica vada fatta tra le persone. Vogliamo eleminare la distanza tra gente ed istituzioni e siamo certi di riuscirci”.

