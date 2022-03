Statte (Ta): cocaina nascosta in casa, un arresto e una denuncia dei carabinieri

Continuano i servizi predisposti dalla Compagnia di Massafra (TA) finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati in materia di sostanze stupefacenti. In particolare, i Carabinieri del Comando Stazione di Statte, nel corso di una speditiva attività conclusasi con una perquisizione, hanno tratto in arresto un 40enne del posto, disoccupato, per la presumibile ipotesi di detenzione di sostanze stupefacenti finalizzata allo spaccio.

I militari, dopo aver seguito l’uomo, all’alba di oggi hanno perquisito la sua abitazione, nella quale sono stati rinvenuti e sequestrati 250 grammi di sostanza stupefacente del tipo cocaina, ben occultati all’interno del cassone del letto insieme con sostanza da taglio ed 1 bilancino di precisione.

Lo stupefacente rinvenuto, che al dettaglio avrebbe fruttato oltre 30.000 euro, sarà sottoposto, nei prossimi giorni, ad analisi specifiche presso il Laboratorio del Comando Provinciale Carabinieri di Taranto.

L’uomo, dopo le formalità di rito, è stato condotto presso la casa circondariale di Taranto a disposizione dell’A.G.

