Inaugurazione Centro di Formazione ENDAS a Taranto

ENDAS, per crescere anche con Taranto e per valorizzare il sapere e i talenti dei tarantini, apre a Lama, in via Begonie 42, un Centro di Formazione Sportiva, Sociale e Culturale, ritenendo che “solo operando in sinergia con le Istituzioni e con i cittadini si possono ottenere importanti risultati nell’essere pionieri delle Innovazioni nel pieno rispetto delle tradizioni.”

“Sarà un immenso piacere condividere con i rappresentanti degli Enti Locali Provinciali e Regionali, i delegati CONI e delle Federazioni Territoriali l’inaugurazione del 05 marzo 2022, che vuol essere un giorno speciale al fine di garantire l’attivazione di dialogo intergenerazionale e multidisciplinare”.

L’iniziativa è sviluppata in collaborazione con associazioni della Provincia di Taranto affiliate ENDAS e con il sostegno dell’ACI di Taranto, nonchè l’unità territoriale della Federazione sportiva automobilistica ACI Sport.

