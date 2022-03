Comitato per la pace: “La guerra va fermata con la diplomazia, non inviando armi”

“Questa guerra va fermata: si sta pericolosamente scivolando verso un allargamento del conflitto. La scelta del Governo e del Parlamento italiano di inviare armi e di consegnarle all’esercito ucraino ci fa diventare nei fatti un paese belligerante. L’Italia si allinea, così, alle posizioni più oltranziste della NATO, che rischiano di far degenerare il conflitto in una guerra globale.

Ci sarebbe la possibilità di fermare questo conflitto attraverso la diplomazia ma, invece che negoziare, si inviano armi e si soffia sul fuoco alimentando il clima di odio.

Il comitato per la pace di Taranto richiama il nostro Paese – che “ripudia la guerra” per mandato costituzionale – alla non belligeranza e chiede di trattare per il ritiro delle truppe russe d’occupazione, ricostituendo un clima di dialogo e di distensione; riteniamo inaccettabile e pericoloso sostenere il conflitto armato dall’esterno.

Migliaia di persone sono scese in piazza lo scorso 26 febbraio contro ogni intervento militare, per la riduzione delle spese militari e degli armamenti, chiedendo a gran voce una soluzione di pace per superare la crisi in Ucraina e risolvere il conflitto. Lo faremo ancora alla manifestazione nazionale indetta per il 5 Marzo a Roma.

Torniamo a chiedere cooperazione e che la diplomazia italiana ed europea operino, anche in sede ONU, per la cessazione immediata del conflitto, per il rispetto del diritto internazionale e per la pace tra i popoli.

Il comitato di Taranto organizza un pullman per la manifestazione a Roma.”

INFO e ADESIONI (entro le 12 del 4 marzo 2022)

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati

Commenta l'articolo: