Organizzata dagli uffici diocesani per pastorale sociale, per l’ecumenismo e per i migranti, domani 3 marzo alle ore 19,30 l’arcivescovo di Taranto monsignor Filippo Santoro, nella parrocchia di Sant’Antonio, presiederà la veglia di preghiera per la pace in Ucraina “Uniamoci per la pace la pace”. Alla veglia parteciperanno anche le associazioni Pax Christi e PeaceLink.

