Statale 172, Perrini (FdI): I lavori devono essere consegnati a giugno… ma siamo sicuri?

Nota del consigliere Renato Perrini. “Il freddo di questi giorni ci fa sembrare l’estate lontana, ma il mio timore è che anche quella del 2022 possa essere, sul piano della viabilità, un disastro per la Valle d’Itria.

“A luglio dello scorso anno avevamo sollecitato l’assessore ai Trasporti, Maurodinoia, perché si completassero la fine dei lavori sulla Statale 172 che collega Martina Franca a Taranto. All’epoca mi furono date ampie rassicurazioni sulla ripresa dei lavori per la tratta Orimini-San Paolo. A distanza di otto mesi questo cantiere a che punto è? Per questo motivo ho chiesto all’assessore Maurodinoia di venire sul cantiere, insieme ai tecnici regionali e quelli dell’Anas, per effettuare un sopralluogo urgente.

La promessa era che a giugno 2022 i lavori sarebbero terminati e il tratto aperto al traffico, francamente – e lo dico per chi ogni giorno è costretto a guidare per quelle strade – non credo che andrà così e non vorrei che passasse un’altra estate con gravi disagi alla viabilità, che colpisce non solo i residenti e coloro che transitano, ma anche i turisti.”

