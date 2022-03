“Acciaierie d’Italia informa che nella tarda mattinata di oggi si è verificato un incendio che ha interessato una gru di recente installazione, in uso all’azienda nell’area portuale dello Stabilimento di Taranto. L’incendio è stato immediatamente posto sotto controllo e non risultano danni a persone. L’azienda effettuerà tutti gli accertamenti del caso sulle cause dell’incendio.”

