Ucraina, Amati: “Puglia diventi regione di Pace con potenziamento infrastrutture energetiche”

“Il Consiglio regionale ha approvato una mozione con cui si condanna l’azione di guerra di Putin e la solidarietà al popolo ucraino. Parole queste fortemente pacifiste e fortemente lontane da ogni forma di pacifismo di facciata. Una mozione chiara, senza tentennamenti e priva di ideologismi vecchi e nuovi, espressa con parole di verità in grado di generare giustizia.

In coerenza con queste parole la Puglia può lavorare in concreto per affermarsi come regione certamente accogliente sotto il profilo umanitario, ma pure in grado di realizzare la pace attraverso la costruzione di infrastrutture energetiche che riducano la dipendenza dell’Europa e dell’Italia e ne affermino i principi di libertà.

Nei prossimi mesi dobbiamo quindi assumere decisioni coerenti con la riduzione della dipendenza dell’Europa da altri Paesi, a cominciare dalla Russia, potenziando le infrastrutture di produzione e importazione delle fonti energetiche così da diversificare con maggiore agibilità i fornitori. Noi possediamo un’unica risorsa naturale, il cervello, che è tale – cioè una risorsa – perché è in grado di inventare il modo migliore per utilizzare le materie prime e così portare il progresso, la libertà e la pace”. Lo dichiara il presidente della Commissione regionale bilancio e programmazione Fabiano Amati.

