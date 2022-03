Ex Ilva in AS, erogazione cassa integrazione maggiorata. Rizzo (USB): “Obiettivo centrato”

“Grazie alla disponibilità mostrata dal direttore dell’Inps di Taranto, Giulio Cristiano, abbiamo appreso nel confronto pomeridiano che è stata completata l’elaborazione del pagamento integrativo di gennaio, comprensiva della novità normativa del massimale unico, che prevede un incremento dell’importo mensile dovuto agli ex Ilva in Amministrazione Straordinaria.

L’incontro chiarificatore di oggi ci ha permesso di comprendere che l’Inps, alle prese con il mancato aggiornamento dei programmi utilizzati per l’erogazione della cassa integrazione, ha dovuto scegliere tra il pagamento delle mensilità, rimandando ad un secondo momento il saldo con aumento, o lo slittamento dei pagamenti in toto, opzione che , quest’ultima, avrebbe determinato non pochi problemi sul piano pratico per i cassintegrati e le loro famiglie. Abbiamo ricevuto rassicurazioni circa i bonifici che verranno fatti entro la prossima settimana.

Il pagamento della mensilità di febbraio avverrà con i medesimi criteri di calcolo corretti non appena sarà possibile procedere. Esprimo soddisfazione a nome di tutta l’organizzazione sindacale che rappresento e sono ancora una volta convinto della necessità di dialogare per il superamento di tutte le problematiche da affrontare.”

Nota di Franco Rizzo coordinatore provinciale Usb Taranto

