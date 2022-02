Martina Franca per la Pace – Stop alla guerra in Ucraina, We stand with Ukraine

Ciò che sta accadendo in queste ore alle porte della nostra Comunità Europea è inaccettabile e da condannare con fermezza. Per questo sentiamo l’esigenza di non restare fermi a guardare e far sentire tutta la nostra voce, tutta la nostra indignazione per un’aggressione illegittima e ingiustificata che colpisce gli ignari cittadini di un paese libero e democratico. La libertà è un diritto inviolabile, vivere tranquilli nella propria terra è un diritto inviolabile, studiare è un diritto inviolabile, giocare è un diritto inviolabile, uscire è un diritto inviolabile, essere felici è un diritto inviolabile. Ma questa guerra assurda mette tutto questo in discussione. La nostra speranza è veder ritornare le strade dell’Ucraina piene di persone e non di carri armati, le stazioni piene di gente che va a lavoro e non costretta a fuggire, i bambini liberi di poter andare a scuola e giocare e non essere chiusi nei rifugi al suono delle sirene.

Noi cittadini di Martina Franca ci auguriamo che questa guerra atroce e inutile finisca al più presto e che lo spirito di pace continui ad essere il cardine ispiratore della nostra Europa, che non può e non deve subire minacce e invasioni.

“Che questa maledetta notte dovrà pur finire” canta Roberto Vecchioni: questo grideremo a gran voce Giovedì 3 marzo in piazza XX Settembre alle ore 18 a Martina Franca. Unitevi a noi!

L’iniziativa si svolgerà nel rispetto delle norme anti-Covid.

Associazione UPWARD pensieri persone progetti

Arci Servizio Civile e Palestra

Associazione Terra Terra

Azione Cattolica Italiana vicaria di Martina Franca

CAV

Circolo Sant’ Allende l’Arcallegra

Collettivo 080

Comunità Ucraina e Georgiana di Martina Franca

Condivisione Italia

Confraternita Immacolata degli Artieri

Croce Rossa Italiana Comitato di Martina Franca

Legambiente Valle d’Itria

Maestri MTB e BDF

Missionari della Consolata

Ospedaletto

Polisportiva Arci Martina Franca ASD

Scout Martina Franca 1

Scout MF2

Scout MF3

Uisp Valle d’Itria

Underground

