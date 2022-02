Liste d’attesa, Perrini: “Palese promette miracoli ma la situazione nel tarantino è disastrosa”

La dichiarazione del vice presidente della Commissione sanità e consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Renato Perrini. “In tema di Sanità la Regione Puglia ci ha abituato a giochi di prestigio ma mai a miracoli. Perché quanto promesso dal nuovo assessore alla Sanità, Palese, ambisce al ‘miracolo’ quando dice che entro la fine di quest’anno (10 mesi) riuscirà a recuperare oltre 374mila prestazioni sanitarie che sono saltate soprattutto a causa del Covid.

Gli impegni però devono fare i conti con la realtà e allora mi preme informare l’assessore Palese che, insieme ai miei collaboratori, abbiamo provato a prenotare per via ‘ordinaria’ una visita medica alla Asl di Taranto. Queste le date che abbiamo ricevuto:

– Visita cardiologica maggio 2022

– Test da sforzo cardiologico maggio 2022

– Visita oculistica agenda chiusa, date non disponibili

– Cataratta ottobre 2022

– elettromiografia agenda chiusa, date non disponibili

– Risonanza magnetica e Tac con e senza mezzo di contrasto agende chiuse, date non disponibili

– Visita urologica novembre 2022

– Visita endocrinologa gennaio 2023

– Visita diabetologica giugno 2022

– Visita senologica giugno 2022 (Taranto), marzo 2022 (Manduria).

Queste le visite da programmare, che andranno ad aggiungersi a quelle da smaltire, con la stessa carenza di personale che abbiamo sempre denunciato. In una situazione del genere l’impegno preso dall’assessore Palese quanto è attendibile?”

