Colpita la vetrina del punto umanitario dall’Associazione Italo Ucraina di Puglia e Basilicata

Barone: “Episodio gravissimo in un momento così drammatico”

“Esprimo la più ferma condanna per l’atto vandalico che questa notte ha danneggiato la vetrina del punto umanitario allestito ieri a Bari dall’Associazione Italo Ucraina di Puglia e Basilicata per raccogliere beni di prima necessità e medicine da spedire in Ucraina. Per fortuna, all’interno del negozio, non ci sono stati danni ingenti e non è stato portato via niente di quanto raccolto grazie alla generosità di centinaia di cittadini, ma resta la gravità di un simile episodio in un momento così drammatico. Auspico che i responsabili di questo gesto incivile vengano al più presto individuati dalle forze dell’ordine”.

Nota dell’assessora al Welfare, Rosa Barone

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati

Commenta l'articolo: