Caritas Diocesana e Migrantes: sostegno al popolo ucraino

Caritas Diocesana e Migrantes diocesana di Taranto in collaborazione con la comunità Ucraina e la Parrocchia di San Pasquale, organizzano una raccolta di viveri e medicinali per il sostegno al popolo ucraino. Si potrà portare quanto richiesto in calce, nella Chiesa di San Pasquale, Corso Umberto, dalle h 9.30 alle h 11.30 e dalle 17.30 alle ore 19.30, fino a mercoledì prossimo 2 marzo.

Materiali occorrenti:

Bende sterili

Bendaggi

Ketamina

Paracetamolo 500

Collare cervicale

Соperte termiche

Alimentari di lunga scadenza ( cibo)

Zuppe pronte

Tonno in scatola

Legumi in scatola

Noodles istantanei (tipo Saikebon)

Parmigiano, grana sottovuoti

Cioccolato fondente

Miele in monoporzioni

Latte condensato

Latte in polvere

Frutta secca

Noccioline ( diversi tipi )

Grissini

Taralli

Gallette di riso

Sapone mani ( liquido e saponetta)

Salviette umidificate

Ovatta

Spazzolino denti

Gel x le mani ( tipo amuchina)

Dentifricio

Perossido di idrogeno

The

Caffè macinato

Bendaggi diversi

Bendaggi rigeneranti

Tamponi emostatici

Lacci emostatici

Polvere emostatica

Bende occlusive

Antinfiammatori

Antidolorifici

Siringhe

Flebo

Pomate per ustioni

Teli porta feriti

Tubi nasotracheali

Tachipirina

Oki

Abbigliamento termico

Robe sportive uomo

Calzatura uomo

Calze di cotone caldo

