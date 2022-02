Amministrative, a Sava riunione del fronte progressista

“Si è svolta il 25 Febbraio scorso la riunione del campo progressista con l’obiettivo di assicurare alla Comunità savese con le prossime elezioni amministrative il buon governo, che è figlio della buona politica.

A seguito della positiva esperienza riformatrice del Governo “Conte 2” si era già inteso in occasione delle scorse elezioni provinciali creare un fronte progressista con partiti, movimenti e soggetti civici che si riconoscono in tale proposta politica ed ora è la volta di Sava.

Traguardato un primo obiettivo: l’unità, la coesione e la pluralità della coalizione, che si riconosce nella proposta di candidatura a Sindaco di Giulio Rossetti, professionista stimato, colto, popolare e preparato. Il progetto trova linfa vitale nella omogeneità del programma e nella comune tavola dei principi progressisti, nonché nei differenti percorsi culturali dei singoli soggetti che lo condividono, da intendersi quali valori aggiunti per la costituenda coalizione.

Sarà un progetto politico di prospettiva, che avrà il compito di programmare un futuro per il territorio in sintonia con la Regione Puglia, il Comune capoluogo e la Provincia ionica. Un progetto che troverà la sua attestazione nel “Contratto dei Cittadini”, a garanzia degli obiettivi e delle misure da realizzare nel corso dell’attività amministrativa.

La nostra è un’alleanza naturale che si fonda sulla Responsabilità e sul gioco di squadra, che muove i suoi passi lungo il solco del rapporto paritario tra forze politiche e movimenti civici.

La nostra è la politica del costruire e non quella della demonizzazione dell’avversario. I nostro obiettivi sono: l’etica pubblica, la trasparenza amministrativa,

la qualità della vita, il lavoro, l’assistenza, la presa in carico dei problemi e, soprattutto, la forza e la capacità di saperli affrontare e risolvere.

Chi siamo:

Partito Democratico + Movimento 5 Stelle + Una strada diversa + Il Trullo + Giovani per Sava + Sava 4.0 + Uniti per Sava + Sava per tutti.

Cosa faremo:

La redazione del programma di governo sarà occasione per ascoltare, dialogare e programmare insieme.

La lealtà, il rispetto, l’ascolto, il dialogo e, soprattutto, la partecipazione, saranno le nostre parole chiave, parole di speranza e azioni coerenti per dar vita ad un’esperienza amministrativa capace di risolvere i problemi e assicurare buon governo al territorio.

Nei prossimi giorni lavoreremo alacremente per comporre le liste, elaborare il programma, incontrare il mondo del lavoro e dell’impresa, l’associazionismo e il volontariato, le professioni, la cultura, la scienza e, comunque, tutti i cittadini di Sava. In ultimo sarà sottoscritto il “Contratto dei Cittadini”.

Sentiamo crescere l’afflato e l’affetto dei nostri concittadini attorno alle idee e al nostro candidato Sindaco, il dott. Giulio Rossetti.”

