“Insieme” aderisce alla Grande Alleanza per Taranto

Si estende la “Grande Alleanza per Taranto”. Alfonso Alfano, presidente della lista Movimento dei Disoccupati e Gabriele Nappi, presidente della lista Naturalismo Internazionale, annunciano il loro ingresso nella coalizione per sostenere la candidatura di Walter Musillo a sindaco della città di Taranto. Le due liste sono confluite in un’unica denominata “ INSIEME”. «Con immenso piacere e orgoglio – dichiarano Alfano e Nappi – abbiamo deciso di sostenere la “Grande Alleanza per Taranto”. A Walter, il nostro più grosso in bocca al lupo con l’augurio che possa presto diventare sindaco della Città dei Due Mari».

