Silvio Orlando in scena al Teatro Fusco

Prosegue la stagione di prosa tarantina con un Silvio Orlando cantastorie che calca il palco del Teatro Fusco con “La vita davanti a sé”, tratto dal romanzo di Romain Gary del 1975 vincitore del Premio Goncourt. Lo spettacolo andrà in scena il 1° marzo e il 2 marzo nell’ambito della stagione di prosa organizzata con Teatro Pubblico Pugliese e Comune di Taranto. Adattato per il cinema nel 1977 e poi nel 2020 da Netflix con Sophia Loren, in un ruolo che le è valso il David di Donatello 2021 come miglior attrice protagonista, “La vita davanti a sé” narra la storia di Momò, bimbo arabo di dieci anni che vive nel quartiere multietnico di Belleville nella pensione di Madame Rosa, anziana ex prostituta ebrea che ora sbarca il lunario prendendosi cura degli “incidenti sul lavoro” delle colleghe più giovani.

Accompagnato da una ensemble di musicisti, Silvio Orlando non narra solo le vite sgangherate e al limite dei protagonisti, ma anche il loro infinito amore e la loro voglia di vivere la vita e andare sempre avanti a dispetto delle avversità, una storia attualissima e potente portata in scena dalle grandissime doti dell’attore napoletano, che ci conduce dentro le pagine del libro con la leggerezza e l’ironia di Momò diventando, con naturalezza, quel bambino nel suo dramma. «Con questo appuntamento della stagione di prosa vogliamo narrare una storia di umanità – ha dichiarato il direttore del Teatro Fusco Michelangelo Busco – una storia di amore tra esseri umani che siamo certi arriverà al cuore del pubblico grazie alla straordinaria capacità interpretativa del maestro Silvio Orlando».

Il costo dei biglietti è di 30 euro per la platea e 25 euro per la galleria, con i ridotti che passano rispettivamente a 25 euro per platea e 20 per la galleria. Il biglietto ridotto verrà concesso esclusivamente ai giovani fino a 30 anni, alle persone di oltre 65 anni, ai dipendenti militari e civili dell’Esercito Italiano Puglia e delle Capitanerie di Porto – Puglia, Aeronautica/Marina Militare. Gli studenti delle scuole avranno diritto ad abbonamento o biglietto ridotto esclusivamente per il Turno B.

Il botteghino del Teatro comunale Fusco sarà aperto dal martedì al venerdì dalle ore 10 alle 13 e dalle ore 16 alle 19. Per info contattare il Teatro Fusco al numero 099. 9949349 e consultare il sito www.teatropubblicopugliese.it/taranto.

