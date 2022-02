Domani, domenica 27 febbraio, appuntamento al Canile Municipale in via Galeso 150 a Taranto, per conoscere, giocare, coccolare e magari adottare un amico a quattro zampe.

Appuntamento dalle ore 10 alle ore 13.

L’evento sarà trasmesso in diretta sui canali di Jo Tv.

