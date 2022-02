A Maruggio arrivano le “aule verdi” anticovid

Una novità per gli studenti di Maruggio che, con l’aumento delle temperature e l’arrivo della primavera, potranno svolgere le attività didattiche all’aperto grazie al progetto ideato dall’Amministrazione Comunale guidata dal sindaco Alfredo Longo con il supporto del consigliere comunale Mariangela Chiego.

L’iniziativa, che rientra tra le misure messe in campo per contenere il diffondersi del virus a scuola, mira appunto a garantire maggiore sicurezza tra gli alunni attraverso la costruzioni delle cosiddette “aule verdi”. Si tratta, nello specifico, di ben quattro aule all’aperto, per complessivi 160 metri quadrati a disposizione, realizzate con delle strutture in legno lamellare con copertura ombreggiante e allestite con arredi scolastici in legno da esterno.

Ad esprimere soddisfazione per l’iniziativa è il sindaco Alfredo Longo: “Abbiamo pensato a questo progetto per tutelare ancora di più i nostri studenti, grandi e piccini, che in questi anni hanno subito conseguenze significative tra chiusure, didattica a distanza e restrizioni varie. Purtroppo, il virus non è scomparso definitivamente, ci toccherà convivere con il Covid ancora per un po’ di tempo.

Attraverso le aule verdi cercheremo di alleggerire le giornate scolastiche e far trascorrere qualche lezione all’aperto ai nostri bambini senza dover utilizzare la mascherina e con il giusto distanziamento. Il contagio all’aperto, soprattutto nella fase in cui ci troviamo oggi e con le giuste cautele, è quasi impossibile”. L’idea, condivisa con il dirigente scolastico dell’istituto comprensivo “T. Del Bene” Maria Maddalena Di Maglie, vedrà la luce già nelle prossime settimane attraverso un programma di turnazione delle classi di scuola elementare e media.

“La nascita di questo spazio esterno attrezzato per la didattica rappresenta una misura importante di contenimento dell’epidemia oltreché un’azione tesa ad assicurare il benessere dei nostri studenti che, finalmente, potranno svolgere le lezioni con più serenità e tranquillità. Questo è un progetto lungimirante, di larga veduta, che si prospetta utile e funzionale anche quando saremo definitivamente fuori dalla pandemia. La sicurezza dei nostri giovani, e in particolare dei nostri studenti, rappresenta una priorità della nostra attività amministrativa” ha commentato il consigliere comunale Mariangela Chiego.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati

Commenta l'articolo: