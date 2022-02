Una marcia contro la guerra proposta dall’Ufficio Pari Opportunità della Provincia di Taranto

“Una Mimosa per la Pace” è la marcia contro ogni forma di violenza e quindi contro il conflitto armato che in questi giorni sta imperversando in Ucraina. Un messaggio di pace attraverso un corteo organizzato dall’Ufficio per le Pari Opportunità della Provincia di Taranto che silenziosamente partirà dall’Arsenale di Taranto, domenica 6 marzo alle ore 10,30 e sfilerà per le vie Di Palma e D’Aquino fino ad arrivare in piazza della Vittoria.

“Il conflitto russo-ucraino ha riportato l’umanità nei giorni bui della paura” – ha affermato con tono greve la Consigliera di Parità Gina Lupo – “non avremmo mai voluto sentire notizie come quelle che da qualche giorno occupano le prime pagine dei media nazionali.

Dopo questi tristissimi e difficili anni in cui abbiamo dovuto affrontare, e stiamo tutt’ora affrontando, gli effetti devastanti della pandemia da Covid 19, la guerra ci appare una vicenda assurda. Non si può tollerare che uomini e donne debbano ancora affrontare scenari di terrore e di morte.”

Alla marcia si unirà la consigliera Sabrina Pontrelli, già presidente della Commissione e della Consulta provinciale alle Pari Opportunità con l’auspicio della partecipazione di tutti i cittadini, di tutte le associazioni, o di chiunque voglia esprimere la propria contrarietà ad un nuovo scenario di morte, aldilà delle appartenenze politiche o del credo religioso. A quanti prenderanno parte all’iniziativa verrà donato un rametto di mimosa, quale segno di pace.

