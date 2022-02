Taranto, Turco (M5S): «Altri 20 milioni sulla città vecchia grazie al Conte II»

Approvato dal Comune il progetto di fattibilità tecnica-economica per gli interventi di social housing nella Città Vecchia di Taranto. Il quartiere rinascerà grazie al fondi finanziati nell’ambito del Cis Taranto, coordinato dal Sen. Mario Turco nel periodo dell’esperienza di Governo del Conte II.

«Dopo la firma del Gruppo Ferretti che si stabilirà nell’area portuale dell’ex Belleli offrendo 200 nuovi posti di lavoro diretti e dopo l’avvio dei progetti di riqualificazione delle Mura Aragonesi di Corso Vittorio Emanuele II con ben 7 milioni di euro, il Cis Taranto finanziato dal Governo Conte II continua a spiegare i suoi effetti positivi sul capoluogo ionico. È di pochi giorni fa la notizia dell’avvio del nuovo intervento di riqualificazione della Città Vecchia di Taranto, con l’approvazione del progetto di fattibilità tecnica-economica da parte del Comune, per l’implementazione del social housing con ben 20 milioni di euro del Cis.

Per i 20mila mq più degradati della Città Vecchia di Taranto si affaccia un periodo di grande prosperità edilizia e abitativa. Con la creazione di circa 150 nuovi appartamenti, sarà possibile sostenere le persone e le famiglie che hanno difficoltà ad accedere al mercato immobiliare e rigenerare il tessuto urbano della Città dei Due Mari. Per non rischiare la nascita dell’ennesimo “quartiere-dormitorio”, faranno parte del progetto anche numerosi servizi alla persona come biblioteche e ambulatori e saranno favorite le nuove opportunità di lavoro.

L’obiettivo del MoVimento 5 Stelle è quello di continuare a sospingere la rinascita di Taranto attraverso azioni concrete come quelle poste in essere dalla precedente esperienza di governo. Siamo riusciti a introdurre tantissimi progetti ad alto moltiplicatore economico, sociale e culturale, ma è solo l’inizio di un percorso virtuoso dove ad essere protagonisti sono proprio i cittadini.» Lo dichiara in un comunicato stampa il Sen. Mario Turco, Vicepresidente del MoVimento 5 Stelle e già Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri nel Governo Conte II.

