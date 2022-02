Puglia: presidi unitari contro la guerra per una Europa di pace e di sicurezza condivisa

Nota della CGIL Puglia. “Nei prossimi giorni e nelle prossime ore insieme a: gruppi, movimenti, associazioni, forze politiche, altre organizzazioni sindacali, comunità religiose, saremo nelle piazze delle città pugliesi e ci mobiliteremo contro la guerra in Ucraina per chiedere un accordo politico tra le parti e deporre le armi.

Occorre un intervento deciso delle istituzioni internazionali per ricondurre il conflitto all’interno di un negoziato che salvaguardi la pace e la sicurezza in Europa, valori propri della Cgil contenuti nel nostro Statuto, rifiutando qualsiasi intervento militare e promuovendo la distensione e la cooperazione tra i Paesi, rispettando il diritto dei popoli ad autodeterminarsi.

“L’annunciato precipitare della crisi russo-Ucraina ha dichiarato il Segretario Generale della Cgil Puglia Pino Gesmundo, riporta la guerra ai confini dell’Europa, dopo la tragedia dei Balcani. Si tratta dell’ennesimo fallimento delle diplomazie incapaci di dirimere in modo pacifico dispute di confine o economiche. Sappiamo chi paga i costi della guerra: i civili, la popolazione, in termini di vite umane insieme all’ulteriore impoverimento dovuto alla distruzione del paese. A gioire saranno i signori della guerra, chi proverà a speculare sui costi dell’energia o di altre materie prime. Serve un impegno serio e forte delle istituzioni internazionali per far cessare questo conflitto e aprire negoziati tra le parti”.

Le piazze pugliesi sono:

– BARI, PIAZZA PREFETTURA SABATO 26 FEBBRAIO ORE 10

– BARLETTA, PREFETTURA SABATO 26 FEBBRAIO ORE 10

– BRINDISI, PIAZZA DELLA VITTORIA, SABATO 26 FEBBRAIO ORE 10

– FOGGIA, VILLA COMUNALE GIOVEDI’ 24 FEBBRAIO ORE 18

– LECCE, PIAZZA SANT’ORONZO, SABATO 26 FEBBRAIO ORE 10

– TARANTO, PREFETTURA, SABATO 26 FEBBRAIO ORE 11

