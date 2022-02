Comitato per la Pace: presidio sabato 26 febbraio contro la guerra in Ucraina

“Di fronte alla preoccupante guerra appena scoppiata ai confini dell’Europa, sabato 26 Febbraio a partire dalle ore 11:00 il Comitato per la Pace di Taranto ha organizzato un presidio dinanzi alla Prefettura, per ribadire che la Pace è la sola via da percorrere per superare la crisi in Ucraina e risolvere il conflitto.

Il rischio imminente è quello che la situazione possa degenerare in un conflitto internazionale, a fronte del possibile intervento della Nato, che potrebbe coinvolgere la stessa Europa: è importante non restare indifferenti ed è necessario mobilitarsi ed impegnarsi insieme nella consapevolezza che la Pace è l’unica speranza per il futuro dell’umanità.

Chiederemo al Prefetto, quale rappresentante del Governo Italiano, di impegnarsi con chiarezza e forza a favore della distensione e della cooperazione, contro ogni intervento militare, per la riduzione delle spese militari e degli armamenti.”

