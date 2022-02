Amministrative, il fronte progressista presenta il Contratto dei Cittadini

Ufficializzato in conferenza stampa il percorso propedeutico alla realizzazione di un fronte progressista che unisce M5S e le forze di Centrosinistra, in vista della tornata elettorale di primavera che porterà al rinnovo del governo della città di Taranto. Definite le linee strategiche che porteranno al programma per la città, per giungere alla presentazione del “Contratto dei Cittadini”, dove si porrà al centro dell’azione amministrativa la continuità del progetto di riconversione “Cantiere Taranto”, già avviato dal governo Conte II, e del progetto “Ecosistema Taranto” dell’Amministrazione Comunale uscente.

https://fb.watch/boJPzTUmZM/

