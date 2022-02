Al teatro Fusco di Taranto lo spettacolo “Lucchettino Show”

Sabato 26 febbraio alle 21.00 al teatro comunale Fusco di Taranto, lo spettacolo “Lucchettino Show”, terzo appuntamento con la rassegna I Colori del Teatro a cura di Renato Forte. Quello con Luca Regina e Tino Firmiani è sicuramente uno dei titoli più attesi della breve ma intensa rassegna teatrale messa a punto dall’associazione culturale “Angela Casavola”.

La storia artistica del duo I Lucchettino comincia nel 1993.Con i loro sketch magici e clowneschi Luca e Tino si sono esibiti in tutto il mondo, dai varietà in compagnia del grande trasformista Arturo Brachetti, prodotti da Just For Laughs, agli studi televisivi di Zelig Circus, dal Circo Massimo su RaiTre al prestigioso Signé Taloche, programma cult della televisione belga.

Dal 2003 al 2006 si sono esibiti in Grecia in compagnia di Ieroclis Mihailidis, vera e propria icona del teatro greco, oltre trecento date. Dal 2013 al 2016 hanno partecipato al tour mondiale “Brachetti che sorpresa”, campione d’incassi in Francia, Canada e Italia. Nel 2014, durante il tour francese con Arturo Brachetti, il quotidiano francese Le Figaro li ha definiti “…gli Stan Laurel & Oliver Hardy, italiani”.

Nel novembre del 2017 hanno ricevuto a Parigi il Mandrake d’Or, l’Oscar della magia. Hanno partecipato nel 2018 all’ultima puntata della trasmissione francese Le Plus Grand Cabaret du Monde.

Dopo i nuovi successi televisivi, I Lucchettino presentano uno show esplosivo che si basa sui sketch, gag esilaranti e gli effetti magici più deliranti proposti in venti anni di attività. Uno spettacolo in continuo divenire e che ha già registrato numerose repliche. Una performance comica, magica e coinvolgente dal risultato garantito.

Dopo il debutto della rassegna I Colori del Teatro con Maurizio Micheli e Debora Caprioglio, seguito dallo spettacolo di Francesco Cicchella e il suo “Diffidate dalle imitazioni Show”, ecco una delle maggiori attrazioni del cartellone: “Lucchettino Show” (ingresso 25euro primi posti/20euro secondi posti).

A questo terzo appuntamento, sabato 19 marzo seguirà “Un paio d’ali” (18euro/13euro). Una delle più famose commedie musicali della coppia Garinei e Giovannini (dal titolo omonimo alle canzoni “Non so dir ti voglio bene”, “L’uomo inutile”, “La Sgargamella”, firmate da Gorni Kramer), interpretate dalla Compagnia “Angela Casavola”, che rende omaggio all’indimenticato Pino Rapetti, grande compagno di scena.

Mercoledì 23 marzo, è la volta di uno dei mattatori del teatro italiano: Biagio Izzo. Uno dei volti più noti di tv e cinema, porta in scena “Tartassati dalle tasse” (31euro/26euro). Mimica e teatralità per uno spettacolo esilarante di circa due ore. Infine, venerdì 29 aprile, “Bloccati dalla neve” (30euro/25euro). Protagoniste due star del teatro, e non solo, considerando i loro volti fra i più noti del cinema e della televisione: Enzo Iacchetti e Vittoria Belvedere. Iacchetti interpreta un misantropo la cui pace viene sconvolta da una tempesta di neve: “Un giorno, una donna gli si presenta alla sua porta e…” e, di colpo, la vita cambia.

Info: 3920119199 – 0994001058. Nei giorni di spettacolo, biglietteria dalle 20.15 esclusivamente al botteghino del Teatro comunale Fusco. Spettacoli, ore 21.00. Non consentito l’ingresso in sala a spettacolo iniziato.

