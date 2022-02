Ucraina, Capone: “Riaprire il dialogo e fermare questa follia”

“La nostra Europa è nata dalle ceneri di un conflitto rovinoso come quello mondiale e con la forza di statisti e popoli che hanno impiegato tutte le proprie energie per liberare il nostro continente dall’incubo delle guerre. I valori di pace, rispetto e fratellanza dovranno avere la meglio anche questa volta, per il bene di tutti”.

Così la Presidente del Consiglio regionale della Puglia, Loredana Capone, commenta i tragici eventi che si stanno verificando in Ucraina.

“La storia ce lo insegna – ha aggiunto – le guerre hanno un inizio chiarissimo ma nessuno può definire con certezza la loro fine e le vittime coinvolte che, da sempre, sono soprattutto i più deboli e i più fragili. Sarà compito delle istituzioni europee e degli alleati riaprire il dialogo per fermare questa follia”.

“La società tutta, fortunatamente, – ha concluso – si sta già mobilitando in senso nettamente contrario a questo conflitto, lo dimostrano le parole del Santo Padre e gli appelli che si alzano dalle Istituzioni e dal mondo dell’associazionismo. La guerra non hanno mai vincitori per questo tutti insieme dobbiamo impegnarci a costruire ponti di pace”.

