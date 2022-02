D’Amato (Greens) scrive a Provincia: “Accerti responsabilità dell’inquinamento del mar Piccolo”

“Nel 2015, l’ex Commissario straordinario Vera Corbelli aveva chiesto alla Provincia di individuare il responsabile, o i responsabili, del grave stato di inquinamento in cui versa il Mar Piccolo di Taranto. Sono passati quasi 7 anni, ma tale accertamento, previsto dal decreto legislativo 152/2006, non è mai stato fatto. Ecco perché ho inviato una lettera al presidente della Provincia di Taranto, Gugliotti, per colmare finalmente questa grave lacuna. Nella lettera, chiedo anche maggiori informazioni circa i dati relativi all’inquinamento presente all’interno del Mar Piccolo.

Le ultime informazioni, come è noto, sono allarmanti e questo ha creato una situazione di emergenza anche per la pesca e la mitilicoltura locali. Lo scorso ottobre, avevo già presentato un esposto alla magistratura sulla vicenda Mar Piccolo affinché accerti eventuali responsabilità quantomeno per omissioni di atti di ufficio, omesse bonifiche e contaminazione di sostanze alimentari. Occorre uscire subito dall’impasse, per mitigare il rischio e per accertare le origini dell’inquinamento. Anche per questo occorre che la Provincia faccia il suo dovere e individui chi è responsabile della grave situazione del Mar Piccolo”. Lo dice l’eurodeputata dei Greens, Rosa D’Amato.

