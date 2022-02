Confindustria, confronto col sen. Turco

Un incontro lungo e proficuo quello tenuto in Confindustria Taranto con il senatore tarantino Mario Turco. Presieduto dal Presidente di Confindustria Salvatore Toma, il confronto, al quale hanno partecipato il direttore Mario Mantovani ed una delegazione composta da alcuni vicepresidenti e imprenditori- in parte collegati da remoto – ha toccato tematiche attuali ed è servito a fare chiarezza su aspetti di particolare interesse per le imprese.

Nel lungo confronto, sono stati affrontati temi di altrettanta complessità riguardanti i progetti ancora fermi contenuti nel Contratto Istituzionale di Sviluppo, i potenziali investimenti derivanti dal PNRR, la necessità di velocizzare i processi di bonifica in itinere e, su sollecitazione del sen. Turco, che ne ha promosso fin dall’inizio la realizzazione, l’accelerazione dell’iter che riguarda sia l’avvio della Scuola di Medicina (nella sede della ex Banca d’Italia), sia l’istituzione della Fondazione Universitaria, da lui stesso proposta e propedeutica ad una reale autonomia del territorio.

Molteplici le sollecitazioni giunte dagli imprenditori presenti, appartenenti a vari settori produttivi, ai quali il senatore Turco ha fornito sollecite risposte. Da parte del Presidente Toma, è stata espressa grande soddisfazione per la disponibilità manifestata e per le iniziative che il sen. Turco intraprenderà a favore del territorio. “Abbiamo bisogno di una trasformazione culturale – ha dichiarato al termine il Presidente Toma – che veda le imprese al centro delle dinamiche sociali ed economiche in quanto moltiplicatrici di ricchezza. Se questo processo, né breve né semplice ma possibile, sarà avviato, potremo lasciarci alle spalle una strada perennemente in salita”.

