Vela d’altura, a Taranto partita la preparazione di Ondabuena

Sono partiti nei giorni scorsi i corsi di vela d’altura di Ondabuena ASD. A bordo di un cabinato Dufour 42 i nuovi velisti hanno preso nei giorni scorsi approccio con il mare. Siamo solo alle prime lezioni ma riscontriamo una sensibilità nuova da parte dei tarantini verso questo sport a contatto con il mare e con il vento – spiega l’istruttore dei corsi d’altura di Ondabuena, Fabio Lorè.

L’obiettivo dei corsi destinati agli adulti è proprio questo – continua Francesco Bonvino, vice presidente del sodalistico velico, che ricordiamo esprime anche atleti nazionali e internazionali nella categoria O’Pen Skiff e Waszp – Proporre, oltre l’agonismo, la possibilità di vivere nuove esperienze a contatto con il mare. Una mission che perseguiamo come circolo da circa vent’anni.

Il percorso didattico, articolato in corsi, consente di passare da rudimenti di vela base, alla navigazione d’altura, acquisendo confidenza con il mezzo e con i venti. Il team composto da skipper professionisti e istruttori FIV (Federazione Italiana Vela) rende tutto maggiormente sicuro. Navigare a vela cambia anche il modo di pensare a se stessi – spiegano dal circolo tarantino – aiuta la concentrazione e l’autostima, e la rada di Mar Grande, inoltre, offre condizioni meteo-marine perfette per approcciarsi a questo sport e a questa pratica. Per avere informazioni sui corsi di vela d’altura si può consultare il sito www.ondabuenaacademy.it/corsi-adulti/

