Taranto, nessuna chiusura per gli uffici della Circoscrizione in via Fiume

Nessuna chiusura per gli uffici della sede della Circoscrizione Tre Carrare – Solito in via Fiume a Taranto. Lo assicura in una nota il Commissario del Comune di Taranto. “A seguito del monitoraggio che il Commissario ha chiesto di effettuare agli uffici comunali circa il numero delle pratiche evase e gli utenti di riferimento si è ritenuto che non sussistano motivazioni che richiedano una diversa determinazione. Il Commissario, per tramite del Segretario Generale, ha fatto poi giungere ai dipendenti di quegli uffici il suo saluto e l’invito ad apprezzare l’affetto con cui i cittadini del quartiere hanno difeso il loro presidio. A valle dell’incontro con i dirigenti, il Commissario straordinario ha anche aperto un focus per la problematica del Galeso, recentemente attenzionata alla stampa da Legambiente, area di particolare importanza storica e ambientale cui riservare, assieme alle competenze della Provincia, una rinnovata cura e una specifica vigilanza”.

