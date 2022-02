Sanità, Perrini chiede al DG di Taranto ripresa screening cardiovascolare e salute respiratoria

Di seguito la richiesta del vice presidente della Commissione Sanità e consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Renato Perrini:

“Oltre tre anni fa, su mia sollecitazione, partirono nei Comuni che confinano con la grande fabbrica (in modo particolare Taranto, Crispiano, Statte e Massafra) gli screening per la Prevenzione Cardiovascolare e di Salute Respiratoria riservato a uomini e donne di età compresa tra i 40 e i 60 anni. L’allora direttore generale, Rossi, accolse la mia richiesta proprio per l’importanza che la prevenzione ha su malattie respiratorie e cardiovascolari in un territorio dove l’inquinamento è decisamente rilevante.

Il successo di quell’iniziativa fu anche che si riuscì a utilizzare per gli screening gli ambulatori presenti dove venivano rivolte prima domande sullo stile di vita, peso, altezza, massa corporea, malattie contratte, e poi effettuata una serie di analisi per tenere sotto controllo tutti i parametri. Visite gratuite che hanno consentito a tanti tarantini di essere sotto controllo e quindi prevenire eventuali malattie.

“Poi arrivò il Covid e queste attività sono state sospese, ed è un vero peccato. Per questo in queste ore ho incontrato il nuovo direttore generale Colacicco per chiedergli di riprendere al più presto questi programmi di screening, anche in considerazione del fatto che, proprio a causa del Covid, molte visite programmate sono saltate e molti tarantini hanno rinunciato a curarsi.”

