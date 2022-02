Industria Felix, Donazzan: «Regione Veneto mette a disposizione risorse per riportare le produzioni in Italia»

«Mi auguro un ritorno delle produzioni in Italia, noi come Regione Veneto abbiamo messo a disposizione risorse pubbliche, siamo pronti ad accompagnare le migliori imprese come quelle premiate da Industria Felix. L’accompagnamento, non la guida, della cosa pubblica è fondamentale, serve per semplificare, per essere più veloci e rispondere alle migliori imprese».

Lo ha detto l’assessore al Welfare e alla Formazione della Regione Veneto Elena Donazzan, intervenuta questa mattina al 38° evento Industria Felix in edizione digitale, riservato alle imprese più performanti a livello gestionale, affidabili a livello finanziario e talvolta sostenibili del Triveneto.

Tra gli ospiti anche l’ad di Simest Mauro Alfonso, la società del Gruppo Cassa Depositi e Prestiti che si occupa di valorizzare il made in Italy tramite l’internazionalizzazione: «Col fondo 394 – ha spiegato Alfonso – le imprese accedono a finanziamenti agevolati ed in parte a fondo perduto per fare affari oltre il confine del nostro Paese. Queste misure finanziano attività per partecipare a fiere ed eventi internazionali di natura commerciale, per il mondo del digitale, dell’e-commerce, la presenza fisica di imprese all’estero, figure come gli export manager e altri strumenti a disposizione delle imprese per incrementare il volume d’affari sempre con l’estero. Negli ultimi due anni oltre 10mila aziende si sono rivolte a Simest per questa tipologia di finanziamenti, per controvalore complessivo di quasi 5 miliardi di euro».

Nell’evento organizzato dal trimestrale di economia e finanza Industria Felix Magazine, diretto da Michele Montemurro, in supplemento a Il Sole 24 Ore, in collaborazione con Cerved, Università Luiss Guido Carli, A.C. Industria Felix, con il sostegno di Confindustria, con il patrocinio di Simest, con la media partnership de Il Sole 24 Ore e Askanews, con la partnership istituzionale di Veneto Lavoro e con le partnership di Banca Mediolanum, Mediolanum Private Banking e Grant Thornton, sono intervenuti anche il vicepresidente di Confindustria Vito Grassi, il Communication & Research Director di Cerved Guido Romano, il Consigliere delegato di Askanews Marco Di Marco, per Banca Mediolanum il senior manager dell’Investment Banking Marco Gabbiani e gli wealth advisor Gianluca Viero e Andrea Fumarola, il ceo di Grant Thornton Digital Roberto Antoniotti, il docente dell’Università Cattolica Francesco Lenoci, lo scrittore e Vice Direttore del Day Time Rai Angelo Mellone, il docente dell’Università Luiss Guido Carli e portavoce del Comitato Scientifico di Industria Felix Cesare Pozzi.

Nella circostanza sono state premiate le migliori 50 aziende del Triveneto a conduzione femminile, under 40 e straniera, a vocazione internazionale, le pmi innovative, le piccole, medie e grandi imprese, quelle per miglior crescita secondo Cerved e le migliori per settori: 18 per il Veneto e 16 a testa per Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia. Qui di seguito i nomi.

VENETO (18). Belluno (1): Ipogeo. Padova (7): AutoScout24 Italia, Etifor, Gibus, Interchem Italia, Jonix, Storeis, Unox. Treviso (6): Contarini Vini e Spumanti, De’ Longhi, Evologi, Giopato & Coombes, Irf Europa, Latteria Montello (Nonno Nanni). Venezia (1): Casa Vinicola Botter Carlo & C. Vicenza (3): Applicazioni Mobili Avanzate, Mediterraneo Holding (Stefanplast), Pietro Fiorentini.

TRENTINO ALTO ADIGE (16). Bolzano (6): Acs Data Systems, Aspiag Service, Infranet, Markas, Niederstaetter, Rotho Blaas. Trento (10): Dedagroup, Ferrari F.lli Lunelli, Lincotek Trento, Mercedes-Benz Lease Italia, Primiero Energia, Pulinet Servizi, Telecomunicazioni Trentino, Unifarm, Vetri Speciali, Zincheria Seca.

FRIULI VENEZIA GIULIA (16). Gorizia (3): Aurora Group, Miko, Nmg Europe. Pordenone (3): Cappellotto, Italiana Ferramenta, Mobili Fiver. Trieste (5): Edizioni El, Eurospital, Innova, Policlinico Triestino, Tomari. Udine (5): Beantech, Euro&Promos Fm, Ferest Rail, Friulsider, Lombardo.

Motivazioni:

VENETO (18). Belluno (1): Ipogeo, Migliore piccola impresa per performance gestionale e affidabilità finanziaria Cerved con sede legale nella provincia di Belluno. Padova (7): AutoScout24 Italia, Tra le migliori imprese a conduzione femminile per performance gestionale e affidabilità finanziaria Cerved con sede legale nella regione Veneto; Etifor, Tra le migliori pmi innovative per performance gestionale e affidabilità finanziaria Cerved con sede legale nella regione Veneto; Gibus, Migliore pmi innovativa per performance gestionale e affidabilità finanziaria Cerved con sede legale nella regione Veneto; Interchem Italia, Migliore piccola impresa per performance gestionale e affidabilità finanziaria Cerved con sede legale nella provincia di Padova; Jonix, Tra le migliori pmi innovative per performance gestionale e affidabilità finanziaria Cerved con sede legale nella regione Veneto; Storeis, Tra le migliori pmi innovative per performance gestionale e affidabilità finanziaria Cerved con sede legale nella regione Veneto; Unox, Tra le migliori imprese a conduzione femminile e under 40 con sede legale nella regione Veneto per performance gestionale e affidabilità finanziaria Cerved. Treviso (6): Contarini Vini E Spumanti, Miglior impresa a conduzione straniera per performance gestionale e affidabilità finanziaria Cerved con sede legale nella regione Veneto; De’ Longhi, Miglior impresa a vocazione internazionale con sede legale nella regione Veneto e migliore grande impresa con sede legale nella provincia di Treviso per performance gestionale e affidabilità finanziaria Cerved; Evologi, Tra le migliori pmi innovative per performance gestionale e affidabilità finanziaria Cerved con sede legale nella regione Veneto; Giopato & Coombes, Migliore piccola impresa per performance gestionale e affidabilità finanziaria Cerved con sede legale nella provincia di Treviso; Irf Europa, Tra le migliori imprese a conduzione straniera per performance gestionale e affidabilità finanziaria Cerved con sede legale nella regione Veneto; Latteria Montello (Nonno Nanni), Miglior impresa a conduzione femminile e, per Cerved, tra le migliori imprese per crescita gestionale e affidabilità finanziaria con sede legale nella regione Veneto. Venezia (1): Casa Vinicola Botter Carlo & C., Miglior impresa del settore vitivinicoltura con sede legale nella regione Veneto e migliore grande impresa con sede legale nella provincia di Venezia per performance gestionale e affidabilità finanziaria Cerved. Vicenza (3): Applicazioni Mobili Avanzate, Migliore pmi innovativa per performance gestionale e affidabilità finanziaria Cerved con sede legale nella provincia di Vicenza; Mediterraneo Holding (Stefanplast), Migliore media impresa per performance gestionale e affidabilità finanziaria Cerved con sede legale nella regione Veneto; Pietro Fiorentini, Miglior impresa dei settori costruzioni ed edilizia, tra le migliori imprese a vocazione internazionale con sede legale nella regione Veneto e migliore grande impresa con sede legale nella provincia di Vicenza per performance gestionale e affidabilità finanziaria Cerved.

TRENTINO ALTO ADIGE (16). Bolzano (6): Acs Data Systems, Migliore media impresa con sede legale nella provincia di Bolzano e tra le migliori imprese a conduzione under 40 con sede legale nella regione Trentino Alto Adige per performance gestionale e affidabilità finanziaria Cerved; Aspiag Service, Migliore grande impresa e per Cerved tra le migliori imprese per crescita gestionale e affidabilità finanziaria con sede legale nella regione Trentino Alto Adige; Infranet, Miglior impresa dei settori comunicazione, cultura, informazione e intrattenimento per performance gestionale e affidabilità finanziaria Cerved con sede legale nella regione Trentino Alto Adige; Markas, Tra le migliori imprese a conduzione femminile per performance gestionale e affidabilità finanziaria Cerved con sede legale nella regione Trentino Alto Adige; Niederstaetter, Tra le migliori imprese a conduzione under 40 per performance gestionale e affidabilità finanziaria Cerved con sede legale nella regione Trentino Alto Adige; Rotho Blaas, Tra le migliori imprese a vocazione internazionale per performance gestionale e affidabilità finanziaria Cerved con sede legale nella regione Trentino Alto Adige. Trento (10): Dedagroup, Tra le migliori imprese a vocazione internazionale per performance gestionale e affidabilità finanziaria Cerved con sede legale nella regione Trentino Alto Adige; Ferrari F.lli Lunelli, Miglior impresa del settore vitivinicoltura e tra le migliori imprese a vocazione internazionale con sede legale nella regione Trentino Alto Adige per performance gestionale e affidabilità finanziaria Cerved; Lincotek Trento, Tra le migliori imprese a vocazione internazionale per performance gestionale e affidabilità finanziaria Cerved con sede legale nella regione Trentino Alto Adige; Mercedes- Benz Lease Italia, Tra le migliori imprese a conduzione femminile con sede legale nella regione Trentino Alto Adige per performance gestionale e affidabilità finanziaria Cerved; Primiero Energia, Tra le migliori imprese a conduzione under 40 per performance gestionale e affidabilità finanziaria Cerved con sede legale nella regione Trentino Alto Adige; Pulinet Servizi, Tra le migliori imprese a conduzione under 40 per performance gestionale e affidabilità finanziaria Cerved con sede legale nella regione Trentino Alto Adige; Telecomunicazioni Trentino, Tra le migliori imprese a conduzione straniera per performance gestionale e affidabilità finanziaria Cerved con sede legale nella regione Trentino Alto Adige; Unifarm, Tra le migliori imprese a conduzione femminile e a vocazione internazionale con sede legale nella regione Trentino Alto Adige per performance gestionale e affidabilità finanziaria Cerved; Vetri Speciali, Tra le migliori imprese per crescita gestionale e affidabilità finanziaria con sede legale nella regione Trentino Alto Adige per Cerved; Zincheria Seca, Tra le migliori imprese a conduzione under 40 per performance gestionale e affidabilità finanziaria Cerved con sede legale nella regione Trentino Alto Adige.

FRIULI VENEZIA GIULIA (16). Gorizia (3): Aurora Group, Migliore piccola impresa per performance gestionale e affidabilità finanziaria Cerved con sede legale nella provincia di Gorizia; Miko, Miglior impresa del settore moda, tra le migliori imprese a vocazione internazionale con sede legale nella regione Friuli Venezia Giulia e migliore grande impresa con sede legale nella provincia di Gorizia per performance gestionale e affidabilità finanziaria Cerved; Nmg Europe, Miglior impresa a conduzione straniera per performance gestionale e affidabilità finanziaria Cerved con sede legale nella regione Friuli Venezia Giulia. Pordenone (3): Cappellotto, Miglior impresa del settore meccanica per performance gestionale e affidabilità finanziaria Cerved con sede legale nella regione Friuli Venezia Giulia; Italiana Ferramenta, Migliore media impresa per performance gestionale e affidabilità finanziaria Cerved con sede legale nella regione Friuli Venezia Giulia; Mobili Fiver, Migliore piccola impresa per performance gestionale e affidabilità finanziaria Cerved con sede legale nella provincia di Pordenone. Trieste (5): Edizioni El, Miglior impresa dei settori comunicazione, cultura, informazione e intrattenimento e tra le migliori imprese a conduzione femminile con sede legale nella regione Friuli Venezia Giulia per performance gestionale e affidabilità finanziaria Cerved; Eurospital, Miglior impresa dei settori chimica e farmaceutica, tra le migliori imprese a conduzione femminile e a vocazione internazionale con sede legale nella regione Friuli Venezia Giulia e miglior impresa a conduzione under 40 con sede legale nella provincia di Trieste per performance gestionale e affidabilità finanziaria Cerved; Innova, Miglior impresa del settore servizi innovativi con sede legale nella regione Friuli Venezia Giulia e migliore media impresa con sede legale nella provincia di Trieste per performance gestionale e affidabilità finanziaria Cerved; Policlinico Triestino, Miglior impresa del settore sanità per performance gestionale e affidabilità finanziaria Cerved con sede legale nella regione Friuli Venezia Giulia; Tomari, Miglior impresa del settore ristorazione per performance gestionale e affidabilità finanziaria Cerved con sede legale nella regione Friuli Venezia Giulia. Udine (5): Beantech, Migliore pmi innovativa per performance gestionale e affidabilità finanziaria Cerved con sede legale nella provincia di Udine; Euro&Promos Fm, Miglior impresa a conduzione under 40 per performance gestionale e affidabilità finanziaria Cerved con sede legale nella regione Friuli Venezia Giulia; Ferest Rail, Tra le migliori imprese a conduzione under 40 per performance gestionale e affidabilità finanziaria Cerved con sede legale nella regione Friuli Venezia Giulia; Friulsider, Miglior impresa del settore metalli per performance gestionale e affidabilità finanziaria Cerved con sede legale nella regione Friuli Venezia Giulia; Lombardo, tra le migliori imprese a conduzione femminile per performance gestionale e affidabilità finanziaria Cerved con sede legale nella regione Friuli Venezia Giulia.

