Cisl FP Taranto Brindisi su circoscrizione via Fiume

“La Cisl FP Taranto Brindisi apprende con favore la notizia del Commissario prefettizio Cardellicchio, in merito al paventato trasferimento dei dipendenti della circoscrizione Tre Carrare Solito. Non ci sarà alcuna chiusura della sede di via Fiume. Rimane alta l’attenzione che la Cisl FP Taranto Brindisi pone sulle problematiche dei lavoratori e dei luoghi di lavoro in cui prestano servizio, come in questo caso, il dialogo fra questa O.S. e la gestione commissariale dell’Ente ha portato ad una pacifica risoluzione del problema.”

Nota del Segretario Aziendale Cisl FP Taranto Brindisi – Comparto Funzioni Locali, Fabio Ligonzo

