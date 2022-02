Banco Farmaceutico, raccolti a Taranto e provincia 3.662 farmaci

Nota di Federfarma. “Sabato 12 Febbraio 2022 si è svolta, nelle trentasette Farmacie della nostra provincia che hanno aderito, la giornata nazionale di raccolta del Farmaco (GRF) organizzata in stretta collaborazione tra il Banco Farmaceutico e Federfarma Taranto, associazione che rappresenta tutte le farmacie della provincia Jonica. Anche quest’anno la raccolta dei farmaci è stata estesa per l’intera settimana dall’8 al 14 febbraio 2022 e nella provincia di Taranto sono state raccolte ben 3.662 confezioni di medicinali da banco, grazie alle quali si aiuteranno 5.000 cittadini bisognosi, di cui si prendono cura 17 realtà assistenziali della nostra provincia.

Ringraziamo dunque:

– i farmacisti, che hanno sostenuto economicamente l’iniziativa e hanno partecipato attivamente alla sensibilizzazione dei cittadini;

– i volontari, che hanno donato il loro tempo affrontando il freddo;

– le aziende che hanno contribuito all’evento, garantendone la sostenibilità

– i cittadini che hanno donato un farmaco (molti sono andati in farmacia appositamente).

Siamo consapevoli della situazione pandemica che in questi anni ci sta mettendo a dura prova, ma siamo felici di constatare la partecipazione attiva della collettività in tali iniziative solidali. In Italia hanno aderito all’iniziativa 4.889 farmacie. Sono stati coinvolti più di 14.000 volontari e oltre 17.000 farmacisti.

I titolari delle farmacie hanno effettuato una consistente donazione. Durante la GRF – Giornata di Raccolta del Farmaco di Banco Farmaceutico (8 – 14 febbraio), i cittadini italiani hanno donato 485.000 confezioni di medicinali, pari a un valore superiore a 3,8 milioni di euro. Questi farmaci aiuteranno più di 600.000 persone povere di cui si prendono cura 1.807 realtà assistenziali convenzionate con la Fondazione Banco Farmaceutico onlus. Tali realtà avevano espresso un fabbisogno pari a oltre 1.007.056 confezioni di farmaci che, grazie alla raccolta, sarà coperto al 48%. Federfarma a nome di tutte le Farmacie, insieme al Banco Farmaceutico, ringrazia di cuore tutti coloro che hanno collaborato a questa lodevole iniziativa.”

