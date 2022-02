Leporano, arrestato un 43enne per traffico e spaccio di sostanze stupefacenti

Continua decisa ed costante l’attività di controllo del territorio nella città di Taranto, Leporano e sul litorale di competenza della Compagnia Carabinieri di Taranto. I militari della Sezione Operativa della Compagnia Carabinieri di Taranto hanno predisposto un servizio sulla litoranea jonica, mirato al contrasto dei reati predatori ai danni delle abitazioni estive e al contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti.

In tale contesto hanno tratto in arresto 43enne di Taranto, sorpreso all’interno di una residenza estiva facilmente raggiungibile dalle arterie stradali più frequentate, adibita a centrale di spaccio. Alla stessa, gli operanti sono giunti seguendo una vettura con a bordo una giovane coppia che, arrivata nei paraggi dell’abitazione illuminata, è scesa dal mezzo.

Insospettiti dalla condotta dei giovani, i militari hanno deciso di procedere ad un controllo di polizia. A seguito di perquisizione personale e locale, sono stati rinvenuti e sottoposti a sequestro 3,5 grammi di cocaina, 764 grammi di hashish, un bilancino di precisione nonché la somma contante di 1.350,00 euro in banconote di vario taglio, provento dell’attività illecita. L’avventore, sorpreso ad acquistare cocaina per uso personale, è stato segnalato alla locale Prefettura. Il 43enne, dopo le formalità di rito, è stato condotto presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati

Commenta l'articolo: