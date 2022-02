Garanzia Giovani, Leo: avviso selezione Agenzie Lavoro

“Un Avviso pubblico per selezionare le agenzie per il lavoro accreditate alla Regione Puglia che a loro volta potranno erogare azioni di accoglienza, presa in carico ed orientamento ai giovani pugliesi nell’ambito del nuovo programma Garanzia Giovani. Il bando è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia lo scorso giovedì”, fa sapere l’assessore all’istruzione, alla formazione e al lavoro della Regione Puglia Sebastiano Leo.

“Queste azioni come l’accesso alla Garanzia Giovani, la presa in carico, il colloquio individuale e il profiling, la consulenza orientativa, potranno essere erogate non solo dai centri per l’impiego ma anche dai servizi privati per il lavoro. Grazie a questo Avviso, con cui selezioneremo le agenzie per il lavoro accreditate, i giovani pugliesi avranno maggiore scelta e quindi maggiori opportunità”.

“Siamo orientati – spiega l’assessore – verso un modello di gestione dei servizi per il lavoro che pone al centro il servizio pubblico, garantito da ARPAL e dalle articolazioni dei centri per l’impiego, affiancati dalla rete dei servizi per il lavoro privati accreditati. L’obiettivo finale è quello di fornire ai pugliesi una differenziazione e una molteplicità di modalità di accesso alle opportunità. È cosi che stiamo strutturando la nuova fase di Garanzia Giovani ma anche e soprattutto il programma GOL, la sezione del PNRR dedicata alle politiche attive del Lavoro.

“Le risorse – conclude Leo – che abbiamo impegnato per il presente Avviso sono pari a 8,4 milioni di euro”.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati

Commenta l'articolo: