Ecografia pediatrica anche, reni e polmoni: prenotabili anche al San Pio di Castellaneta

Presso il San Pio di Castellaneta (TA) è ora possibile prenotare l’ecografia delle anche e dei reni per neonati e lattanti. Tali prestazioni diagnostiche pediatriche sono accessibili a tutti i cittadini pugliesi che possono prenotare tramite CUP e regolare impegnativa del pediatra. Appuntamenti disponibili due giorni a settimana, il lunedì e il mercoledì pomeriggio per neonati e lattanti con prenotazione ordinaria.

La fascia antimeridiana è invece dedicata agli appuntamenti dei bambini e delle bambine nati presso il punto nascita del San Pio, direttamente presi in carico in base alle tempistiche designate. Al San Pio è possibile eseguire inoltre l’ecografia polmonare pediatrica: anche in questo caso, vi si accede con impegnativa del pediatra ed è già partita negli scorsi giorni la campagna di informazione rivolta ai pediatri di libera scelta di Asl Taranto, tramite l’integrazione ospedale-territorio.

Il presidio è in contatto con l’hub Ortopedia dell’ospedale pediatrico Giovanni XXIII di Bari, soprattutto per la condivisione dei casi clinici più delicati e complessi. L’ampliamento dell’offerta aziendale è certamente un passo importante per la diagnosi e il trattamento precoce della displasia delle anche, in linea con il programma di screening nazionale. Il San Pio conferma la qualità della sua offerta sanitaria non solo per la provincia jonica, ma strategica e di interesse per tutto il versante occidentale.

