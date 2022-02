Mitilicoltura, confronto con i parlamentari tarantini

Gli onorevoli Rosalba De Giorgi, Ubaldo Pagano e Giovanni Vianello hanno accolto l’invito delle associazione di categoria del settore della mitilicoltura e dei sindacati. Nell’incontro tenuto ieri mattina, nella sede Agci/Casaimpresa, il gruppo ha voluto richiamare in primis l’attenzione sulla situazione di stallo che caratterizza questo particolare momento per quel che concerne le operazioni di bonifica del primo seno del Mar Piccolo, passaggio obbligato perché il comparto possa ripartire.

Il riferimento è all’interruzione, ad opera dell’attuale commissario per le bonifiche, il Prefetto Demetrio Martino, del lavoro e degli studi avviati dal suo predecessore, Vera Corbelli. Considerata la portata della questione e i riflessi sull’occupazione (circa mille solo i lavoratori diretti) e sullo sviluppo del turismo enogastronomico legato alla storica attività, è stata ribadita la necessità di una celere nomina del nuovo commissario per le bonifiche, che dovrà essere figura tecnica, coadiuvata da una indispensabile struttura di supporto.

Le associazioni ed i sindacati di categoria hanno ribadito ai parlamentari la richiesta, già formulata allo staff del ministro Carfagna, di convocazione del Cis per discutere approfonditamente delle bonifiche del 1° seno del Mar Piccolo. Vi è l’esigenza indifferibile di definire finalmente le modalità ed il cronoprogramma degli interventi da realizzare, individuando e mettendo a disposizione le risorse necessarie.

Dal Cis si attende altresì la conferma dell’impegno a finanziare il punto di sbarco, necessario ai pescatori, oltre che ai mitilicoltori, per operare nel pieno rispetto delle norme comunitarie in vigore, disponendo dei servizi indispensabili alla valorizzazione e alla commercializzazione del prodotto.

I parlamentari presenti hanno ascoltato e poi condiviso le richieste, assumendo l’ impegno a procedere in diverse direzioni (question time, mozione, confronti con i ministeri di riferimento) coinvolgendo anche i colleghi assenti per ottenere al più presto risposte chiare.

Durante l’incontro è stato sottoposto all’attenzione dei parlamentari anche il recente problema dell’aumento spropositato dei canoni di concessioni demaniali, che risultano particolarmente onerosi per le imprese mitilicole tarantine costrette a dover abbandonare gli specchi acquei di Mar Piccolo, stante il divieto regionale, per portare a compimento altrove la crescita del prodotto. Anche su questo tema, per il quale ci si attende di poter discutere anche con il commissario prefettizio per le competenze comunali, i parlamentari hanno assicurato il massimo impegno al fine di individuare idonee soluzioni.

AGCI AGRITAL TARANTO

AGRIPESCA TARANTO

CONFCOOPERATIVE TARANTO

-FEDERCOOPESCA

LEGACOOP AGROALIMENTARE TARANTO

-DIPARTIMENTO PESCA

UNCI AGROALIMENTARE

FAI CISL

FLAI CGIL

UILA PESCA

Commercio e turismo in affanno. CasaImpresa chiede incontro al commissario Cardellicchio

Criticità notevoli quelle che il tessuto imprenditoriale cittadino è chiamato ad affrontare in questo particolare periodo a causa dell’impatto devastante che la pandemia ha avuto sui redditi e quindi sui consumi delle famiglie. Problematiche che vedono in maggiore affanno, rispetto ad altri territori, la provincia jonica, perché già interessata da gravissime emergenze occupazionali, a partire da quella legata alle vicende relative allo stabilimento siderurgico ed al suo indotto.

Fortemente danneggiati i settori del commercio e del turismo, costretti a chiudere durante i periodi più intensi dell’emergenza sanitaria, poi ulteriormente messi in difficoltà dall’esponenziale aumento dei costi dell’energia e delle materie prime. Gli aiuti garantiti dallo Stato non hanno assolutamente permesso di compensare le perdite subite, come anche il recente intervento di abolizione della Tosap, limitatamente al primo trimestre del 2022, appare largamente insufficiente.

Per alleggerire il peso del momento, risulta indispensabile favorire la collaborazione tra le imprese, e tra imprese e amministrazioni locali, che conoscono da vicino i disagi ed i bisogni del territorio. Gli spazi di confronto e collaborazione devono riferirsi tanto alle politiche di bilancio, individuando spazi di alleggerimento della pressione tributaria (tosap, tari etc.) quanto al rafforzamento delle attività di marketing territoriale e di promozione turistica.

I consumi turistici inoltre sono diventati importantissimi per le economie territoriali, di conseguenza è indispensabile avviare qualificate e condivise politiche di promozione e di servizi che migliorino l’immagine turistica del territorio.

Questo il contenuto della missiva inviata al commissario prefettizio del Comune di Taranto, Vincenzo Cardellicchio, da parte della Presidente di CasaImpresa Taranto, Francesca Intermite, per rappresentare quali e quante sono le complessità del contesto locale.

L’associazione datoriale ritiene fondamentale migliorare il dialogo, a partire dalla valorizzazione degli strumenti esistenti (consulte delle attività produttive, distretti urbani del commercio). Proprio al fine di avviare una fase improntata al confronto, CasaImpresa Taranto ha chiesto al commissario prefettizio un incontro.

