“In riferimento ai lavori di ordinaria manutenzione e pulizia di un nastro trasportatore in quota, ubicato in prossimità dell’ingresso in città della Strada Statale 7, Acciaierie d’Italia precisa che la deviazione del traffico veicolare è stata posta in essere a seguito di regolare ordinanza del Comune di Taranto, datata 19/1/22, con efficacia dal 24 gennaio al 3 marzo 2022.”

Nota dell’azienda.

(foto di repertorio)

