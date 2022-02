Confindustria Taranto. Gli auguri di buon lavoro di De Palma al nuovo Consiglio

Nota del consigliere regionale e coordinatore provinciale di Taranto di Forza Italia, Vito De Palma. “Esprimo i migliori auguri di buon lavoro al neo presidente di Confindustria Taranto, Salvatore Toma, ed a tutto il nuovo Consiglio dell’associazione. Per Taranto e per l’intera provincia ionica si tratta di un momento delicato e cruciale per il futuro della comunità, che va affrontato e superato con il contributo di tutti gli attori in campo. Perciò, l’auspicio è che si possa, con condivisione e spirito costruttivo, continuare a lavorare insieme per costruire una prospettiva seria di rilancio del settore produttivo e industriale del territorio. Buon lavoro!”.

