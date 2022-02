Ritrovata in provincia di Parma una 14enne scomparsa sabato scorso da Leporano

E’ stata rintracciata a Fidenza, in provincia di Parma, la 14enne che sabato scorso si è allontanata da casa senza dire nulla a genitori o amici. Aveva spento il cellulare per non essere contattata neanche sui social e far perdere le proprie tracce. Dopo la denuncia di scomparsa presentata ai Carabinieri di Leporano, è iniziata l’attività di indagine da parte dei militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Taranto, che sono riusciti a intercettare un’attivazione dello smartphone della giovane scomparsa, durante la notte tra sabato e domenica, in un’area circoscritta del Comune di Fidenza.

Attivata l’Arma competente per territorio, anche con l’acquisizione sui social di contatti della minore residenti in quel territorio, si è riusciti a rintracciarla per strada grazie al prezioso supporto del Nucleo Operativo e Radiomobile dei CC di Fidenza, che l’hanno riconosciuta in foto. La giovane, ritrovata in discrete condizioni di salute, ha lasciato la propria abitazione spontaneamente. Tuttavia sono in corso approfondimenti per capire le ragioni che hanno indotto la ragazza a recarsi in quel centro, per cui sarà inoltrata una nota alla Procura dei Minori di Taranto.

