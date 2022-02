Report vaccini anticovid 16 febbraio

ASL BARI

Sono 3.821 le dosi somministrate ieri, 82.568 dall’inizio di febbraio. La quota più consistente, 50.897, riguarda le dosi “booster” grazie alle quali la protezione degli over 12 che hanno completato il ciclo primario quattro mesi fa ha raggiunto complessivamente l’87,1%, salendo al 94,5% nella fascia dai 50 anni in su. In questi 15 giorni di febbraio, oltre alle prime dosi del target 5-11 anni, si registrano 3.233 prime somministrazioni a soggetti dai 12 in poi e una quota di 1.346 tra gli over 50. Numeri che certificano una significativa efficacia della campagna anti-Covid nell’erodere la platea residua di indecisi ed esitanti oppure di soggetti rientranti nel perimetro dell’obbligo vaccinale. Margini di crescita presenti anche nella fascia pediatrica, dove sino ad oggi sono stati somministrati 75.506 vaccini, di cui 43.233 prime dosi e 32.248 seconde dosi.

ASL BAT

Nella provincia Bat il 61 per cento della popolazione over 12 ha ricevuto la terza dose di vaccino equivalente a 211.028 cittadini. Le città con la più elevata percentuale di dosi di richiamo effettuate sono Trani con il 65 per cento, Bisceglie con il 64 per cento e Canosa di Puglia con il 63 per cento. Seguono Barletta e Margherita di Savoia con il 61 per cento, Trinitapoli 60 per cento, Andria e San Ferdinando di Puglia con il 59 per cento. Chiudono Spinazzola al 57 per cento e Minervino Murge con il 56 per cento di dosi di richiamo eseguite. Nella Bat le fasce di età che hanno ottenuto la più alta percentuale di terze dosi sono quelle over 90 anni ed 80-89 con l’87 per cento. Seguono 70-79 anni con l’84 per cento, 60-69 con il 77 per cento, 50-59 con il 66 per cento, 40-49 con il 56 per cento, 30-39 con il 50 per cento, 20-29 con il 46 per cento. Chiude la fascia d’età 12-19 anni con il 34 per cento.

ASL FOGGIA

In provincia di Foggia sono state somministrate dall’avvio della campagna vaccinale anti COVID 1.335.465 dosi. Sono 288.438 le dosi somministrate da Medici di Medicina Generale e Pediatri di libera scelta, 9.683 presso le farmacie convenzionate. Le restanti, presso gli hub e i Punti Vaccinali del territorio. Hanno ricevuto la terza dose di richiamo 328.758 persone. Ad oggi hanno ricevuto la prima dose 12.522 bambine e bambini di età compresa tra 5 e 11 anni e 40.979 giovani di età compresa tra 12 e 19 anni.

ASL LECCE

3126 le vaccinazioni (di cui 185 prime dosi, 851 seconde dosi e 2090 terze dosi) effettuate nella giornata di ieri tra Punti vaccinali di popolazione, Scuole, Farmacie e Medici di Medicina generale in ASL Lecce. Tra queste: 345 nella Caserma Zappalà, 191 nel Museo S. Castromediano di Lecce, 97 nel Centro polivalente di Galatina, 133 nell’Hub di Nardò, 286 nel Complesso Euroitalia di Casarano, 118 nel Pta (Ex Ospedale) di Gagliano del Capo, 328 nella Palestra del Liceo Scienze Umane “Q. Ennio” di Gallipoli, 50 nell’Hub di Poggiardo, 211 nel Pta (Ex Ospedale) di Maglie, 165 nella RSSA comunale di Martano, 157 nel Pta (Ex Ospedale) di Campi, 71 nel Dea Vito Fazzi, 324 dai Medici di Medicina generale, in ambulatorio e a domicilio.

ASL BRINDISI

Nella Asl di Brindisi, ieri, sono state somministrate circa 1.400 dosi di vaccino anti Covid: fra queste, 33 da Conforama a Fasano, 266 nel pressostatico di San Vito dei Normanni, 238 nella struttura tensostatica di Oria, 196 nel poliambulatorio territoriale di Francavilla Fontana. Sono state 16 le vaccinazioni a domicilio effettuate dalla Asl e 78 quelle in ambulatorio a cura dei medici di medicina generale e pediatri di libera scelta. Le vaccinazioni pediatriche, nella giornata di ieri, sono state 207.

ASL TARANTO

La campagna vaccinale nella provincia di Taranto ieri martedì 15 febbraio ha registrato 1.689 dosi totali di vaccino somministrate: 88 prime dosi, 862 seconde dosi e 739 richiami. Rispetto al totale, 587 dosi sono pediatriche. In particolare, 275 dosi presso l’Arsenale della Marina Militare e 245 alla SVAM a Taranto, 138 a Ginosa, 118 a Grottaglie, 86 dosi a Martina Franca e 138 a Massafra. Inoltre, 194 dosi negli ambulatori dei medici di medicina generale e pediatri di libera scelta, 18 dosi a domicilio per pazienti fragili, 59 negli ospedali e nelle altre strutture sanitarie e 418 dosi nelle farmacie abilitate.

