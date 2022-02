Ginosa e Laterza: due arresti per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti

Nella serata di ieri 15 febbraio, il Comando Compagnia Carabinieri di Castellaneta (TA) ha predisposto un servizio straordinario di controllo del territorio nei comuni di Ginosa e Laterza, al fine di prevenire e reprimere lo spaccio di sostanze stupefacenti, con il supporto di una unità cinofila antidroga di Modugno.

Le attività hanno consentito di trarre in arresto, a Laterza, un 48enne del posto poiché, sottoposto a perquisizione personale, è stato trovato in possesso di un involucro contenente sette grammi di cocaina all’interno della giacca. Successivamente nell’abitazione del soggetto sono stati rinvenuti ulteriori sei grammi dello stesso stupefacente nonchè la somma di 100 euro in contanti.

A Ginosa invece è stato arrestato un 30enne del luogo, poiché a seguito di una perquisizione di un suo locale, l’unità cinofila Fighter ha fiutato la presenza di stupefacente all’interno di una busta di plastica che conteneva nel complesso 113 grammi di marijuana, materiale vario per il confezionamento dello stupefacente ed euro 300 in contanti.

Lo stupefacente rinvenuto e sequestrato verrà analizzato nei prossimi giorni dal laboratorio analisi del Comando Provinciale Carabinieri di Taranto, mentre il denaro verrà depositato su libretti postali del Fondo Unico di Giustizia.

I presunti trafficanti sono stati sottoposti agli arresti domiciliari presso le rispettive abitazioni, come disposto dalla Autorità Giudiziaria.

