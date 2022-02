Taranto, pubblicato l’avviso per le associazioni sportive

Fabiano Marti (già assessore allo sport del Comune di Taranto): “Anche nello sport abbiamo seminato la rinascita”

“La soddisfazione più grande per chi ha amministrato con impegno e dedizione una città, è quella di continuare a raccogliere i frutti del proprio lavoro. E questo è uno dei tanti risultati ottenuti grazie alla volontà dell’amministrazione Melucci e al lavoro della direzione sport con la quale ho avuto l’onore di lavorare.

Nel febbraio del 2021, il Comune di Taranto ha partecipato al bando “Sport nei Parchi – Urban sport activity e weekend” – indetto da “Sport e Salute”, mettendo a disposizione una porzione dei Giardini Cremonesi siti a Taranto in viale Magna Grecia con l’obiettivo di realizzare un progetto finalizzato ad attività motorie e sportive nei parchi urbani. Il progetto prevede la creazione di aree non attrezzate (c.d. “Isole di Sport”) gestite dalle ASD/SSD per lo svolgimento di attività motoria e sportiva a favore della cittadinanza.

In data 27 luglio 2021, la Segreteria di Sport nei Parchi ci ha comunicato di aver accolto la nostra istanza riferita alla LINEA DI INTERVENTO 2, che mirava alla definizione di un nuovo modello di fruizione dei parchi pubblici, prevedendo la creazione di “isole di sport”, palestre a cielo aperto, gestite da ASD/SSD del territorio, nelle quali viene offerto un programma di attività sportiva gratuita all’aria aperta per bambini/ragazzi, donne, over 65 e, in generale, per la comunità, grazie al finanziamento di Sport e Salute e all’eventuale cofinanziamento dei Comuni.

Pertanto, martedì 8 febbraio il Comune di Taranto ha pubblicato sul proprio sito l’Avviso Pubblico per la selezione delle ASD/SSD, da un minimo di 3 ad un massimo di 6.

Per partecipare all’Avviso tutti i soggetti interessati dovranno far pervenire la loro istanza alla Struttura Territoriale Sport e Salute Puglia – all’indirizzo PEC puglia@cert.sportesalute.eu – dal 7 febbraio 2022 alle ore 16:00 del 7 marzo 2022 secondo quanto disciplinato dall’Avviso consultabile al seguente link: https://www.sportesalute.eu/sport-nei-parchi/linea-di-intervento-2.html”, conclude Fabiano Marti (Taranto Crea).

